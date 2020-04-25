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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: نفق الشهيد احمد حمدي٢ إضافة جديدة لربط سيناء بالوادي

السبت 25/أبريل/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على اهمية نفق الشهيد احمد حمدي ٢.

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس، بمعدلات العمل بمشروع نفق الشهيد أحمد حمدي٢ بمدينة السويس للانتهاء منه في وقت قياسي لافتًا إلى أهمية النفق الجديد باعتباره إضافة جديدة لمحاور العبور المختلفة وسلسلة الأنفاق العملاقة التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وصيانتها لتحقيق الربط الأمثل بين سيناء بالوادي.

وأشار في بيان له، إلى استمرار العمل بكافة قطاعات الهيئة وعدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من تداعيات فيروس كورونا المستجد"COVID 19".

 ووجه ربيع، التحية لكافة العاملين بالهيئة الذين يواصلون العمل في كافة الظروف للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة. وأعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إشارة بدء خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2.
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