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اقتصاد

أنجولا عضو أوبك: تخفيضات المنتجين غير كافية وهناك حاجة للمزيد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:32 م
انتاج النفط
انتاج النفط
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رويترز
نقلت وكالة الأنباء الأنجولية الرسمية عن وزير الموارد والبترول ديامانتينو أزيفيدو قوله يوم الجمعة إن البلاد تتوقع أن تكون تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها ومنتجون كبار آخرون غير كافية لتحقيق التوازن للأسواق العالمية.

وقال أزيفيدو ”الأمر متروك للجميع لإدراك ذلك.. رغم الإجراءات التي تتخذها أوبك، يجب أن يدرك منتجو النفط في العديد من الدول أنه قد تتم دعوتهم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة“.

وأضاف ”نظرا للافتقار إلى طاقة التخزين، يصبح الاستمرار في الإنتاج غير مبرر“، مشيرا إلى تضاؤل قدرة مستهلكي النفط العالميين على تخزين النفط الذي لا حاجة إليه في ظل القيود الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

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