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أخبار البلد

بنوك الطعام الأمريكية تفتح أبوابها للجائعين والأسر المحتاجة

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:30 ص
بنوك الطعام الأمريكية
بنوك الطعام الأمريكية تكافح على جميع الجبهات
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محمد وديع
فتح بنك الطعام الأمريكي "أيدي الأمل" أبوابه للأسر الجائعة والمحتاجين، بعد أن عجزت جمعيات الرعاية الإنسانية عن تقديم الإغاثة اللازمة للكثير منهم، وكان الأمر بمثابة مصدر قلق للعديد من السكان منخفضي الدخل في ولاية نيفادا.

وكتب كورت شرودر، مساء أمس الأحد في صحيفة "كولو" المحلية أن الشعور بالجوع أمر لا يريده أحد، خلال جائحة COVID-19، ثم ظهر دور بنك الطعام وفرعه المحلي حيث قام بتقديم الوجبات وملء ثلاجات العديد من الأسر بالأطعمة، من خلال سياسة إنك ومقابل 10 دولارات فقط ، يمكن للمتسوقين التقاط عربة وملؤها بكل ما هو موجود على الرفوف.

وقالت ديبورا إيكولز، المتسوقة في بنك الطعام في المنطقة: "لقد فقدت حبيبي للتو وفقدت شريكي يعني أنني فقدت دخلًا ثانيًا"، مضيفة إنها قادرة على التوقف اليوم واختيار ما تريد لإطعامها وأطفالها - نفس الطعام الذي يمكن أن تجده في متاجر البقالة في منطقتنا.

وتابعت "إن امتلاك أشياء صغيرة يجعلها أكثر قدرة على التحمل"، وسواء كانت عائلة محتاجة، أو شخصًا يجلب الطعام لأولئك الذين لا يستطيعون الخروج من المنزل ، فإن بنك الطعام يجعل هذا الوقت الصعب أسهل ما يمكن.

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