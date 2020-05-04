بنوك الطعام الأمريكية تفتح أبوابها للجائعين والأسر المحتاجة

وكتب كورت شرودر، مساء أمس الأحد في صحيفة "كولو" المحلية أن

الشعور بالجوع أمر لا يريده أحد، خلال جائحة COVID-19

ثم ظهر دور بنك الطعام وفرعه المحلي حيث قام بتقديم الوجبات وملء ثلاجات العديد من الأسر بالأطعمة، من خلال سياسة إنك و

مقابل 10 دولارات فقط ، يمكن للمتسوقين التقاط عربة وملؤها بكل ما هو موجود على الرفوف.