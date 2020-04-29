بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب كورونا.. الشركات وسلاسل الأسواق الكبرى بالولايات المتحدة تستعد لعودة نشاطها.. وترامب يعفيهم من المسئولية القانونية حال إصابة أحد العاملين شرط تطبيق الاشتراطات الصحية

كبير مستشاري البيض الأبيض الاقتصاديين:

لا ينبغي محاسبة الشركات أو تعريضها للمحاكمة خاصة إذا طبقت الاشتراطات الصحية

الدعاوى القضائية ستشتت تركيز الشركات وربما تؤدي لكارثة مالية

صاحب شركة سويج للاستثمار العقاري:

يجب أن يكون هناك توازن وقواعد ولوائح لحماية المصالح الاقتصادية وحفظ صحة المواطنين حتى لا تكون هناك رأسمالية متوحشة

مستشار الرابطة الوطنية للمصنعين:

أصحاب الأعمال لا يجب أن يخضعوا للمسؤولية القانونية عقب عودة النشاط الاقتصادي





مع بدء الشركات الأمريكية وسلاسل التسوق الكبرى في الاستعداد لإعادة نشاطها، عقب توقف دام لأكثر من شهر، نتيجة الحظر الجزئي أو الكلي في بعض الولايات الأمريكية، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بدأ أصحابها في إرسال طلبات لمجموعات العمل في الكونجرس الأمريكي، للحد من مسئولية هذه الشركات أمام القانون، حال انتشر الفيروس بين العاملين فيها أو ارتفاع معدلات الإصابة في المدن التي تتواجد فيها، خاصة إذا كانت تطبق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية سواء على منسوبيها أو على المواطنين الراغبين في إجراء معاملات.





حماية البيت الأبيض

ويعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي يسعى لتنشيط الاقتصاد عقب الإغلاق - إلى حماية هذه الشركات من الدعاوى القضائية، وقال كبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كودلو في لقاء على شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي محاسبة الشركات أو تعريضها للمحاكمة خاصة وأنهم سيطبقون الاشتراطات الصحية، منتقدا هؤلاء "الذين يرفعون دعاوى قضائية زائفة".





وأضاف كودلو أن الأمر المطروح الآن بات الآن هو كيفية الموازنة بين حماية الأعمال التجارية من الدعاوى القضائية التي يمكن أن تشتت انتباههم، بل وقد تؤدي إلى الخراب المالي، مع تمكين العدالة للعملاء والعمال الذين قد لا يكون لديهم خيار ترك وظائفهم لشيء أكثر أمانًا، و القضية ستكون ذات أولوية عندما يعود المشرعون بعد فتح جلسات الكونجرس.





أصحاب الأعمال

من جانبه، قال كينت سويج، رئيس شركة Swig Equities، LLC، شركة الاستثمار والتطوير العقاري، وهي مملوكة للقطاع الخاص إنه "إذا لم يكن هناك أي مسئولية من جانب أصحاب العمل ودون مجموعة من القواعد التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها، فهذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك الرأسمالية المتوحشة"، مطالبا بأن يكون هناك توازن، ويجب أن يكون هناك قواعد ولوائح".





وقال Swig إنه يخطط الآن لإجراءات مثل تثبيت بوابات و ممرات ذات اتجاه واحد في مداخل الشركة وفي ممتلكاته و الردهات ووضع فواصل زجاجية في المكاتب، مؤكدا أنه يسعى للحصول على إرشادات وطنية لتطبيقه في مواقع العمل التي تتبعه.





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من جانبها، قالت ليندا كيلي، المستشار العام لـــ الر ا بطة الوطنية للمصنعين، إن مجموعتها التجارية "لا تحاول حماية الممثلين السيئين، كما أنها لا تقول إنه يجب إلغاء المسئولية بالكامل".





وبدلًا عن ذلك، قالت إن الرابطة تعتقد أنه "يجب أن يكون هناك معيار أعلى من أجل فرض المسؤولية القانونية وأن أصحاب العمل الذين يبذلون قصارى جهدهم مع المعرفة التي يمتلكونها يجب ألا يخضعوا للمسئولية القانونية".





إجراءات إضافية لحماية العاملين

ويأتي هذا النقاش في الوقت الذي بدأت فيه الدعاوى القضائية بالظهور تجاه صناع الرحلات البحرية، حيث قدم أهالي المصابين عددًا كبيرًا من الشكاوى، بما في ذلك في كاليفورنيا وفلوريدا. وقامت عائلة عاملة في Walmart توفت بسبب مضاعفات COVID-19 بمقاضاة الشركة، متهمة مديري متجر في منطقة شيكاغو بعدم القيام بما يكفي لحماية عمالها.





وقالت إدارة Walmart إنها اتخذت خطوات مختلفة، بما في ذلك تدابير التنظيف الإضافية وتطلب من العمال ارتداء الأقنعة، مضيفة: "نأخذ هذه القضية على محمل الجد وسنرد حسب الاقتضاء مع المحكمة".





من جهة أخرى، طالب الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، الذي يمثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي مستشفيات المحاربين القدامى وضباط الإصلاحيات في السجون الفيدرالية، في دعوى جماعية الحكومة الفيدرالية بالتعويض زاعما أنها لم تقدم ما يكفي من معدات الحماية.





وبالمثل، تعد صناعة البقالة هدفًا سهلا للدعاوى القضائية حيث تواجه ضغوطًا من النقابات مثل الاتحاد الدولي لعمال الأغذية والأغذية التجارية، الذي يضم 900 ألف عضو على مستوى الولايات المتحدة فقط، وقد أعلن أن حوالي 30 عاملًا بقالة ماتوا بسبب COVID-19.





أمازون في مرمى النيران

وتواجه أمازون، أكبر شركة تسوق إلكتروني على الإنترنت في البلاد، اضطرابات متزايدة بين العمال بسبب ضغوط من تحالف منظم من المجموعات المدعومة بالعمال.





وقال مارك بيروني، رئيس اتحاد النقابات العالمي، في بيان: "إذا كانت الإدارة غير مستعدة لمحاسبة الشركات العملاقة مثل أمازون ووول مارت لحماية العمال خلال هذا الوباء، فإنهم سيعرضون ملايين العمال والعائلات الأمريكية للخطر".





وهذا يقلق أصحاب الأعمال مثل سكوت ناش، الرئيس التنفيذي لشركة MOM's Organic Market ، التي تدير 19 متجرًا في منطقة وسط ولاية أتلانتا.





وقال ناش إن هناك حاجة إلى قدر كبير من الحصانة للشركات بالنظر إلى الأجواء المشحونة للغاية. وقال إن أعماله تعرضت لهجوم من قبل بعض العملاء الذين يسيئون معاملة العمال لفظيا. ويقوم بعض العمال بما يسميه بمطالب غير معقولة مثل بدل المخاطر على الرغم من أنه قدم بالفعل الكثير من البدلات المؤقتة للأجور.





وأضاف:"نريد حصانة من المواطنين الذين لا نستطيع التحكم في قلقهم وكذلك المحامين الانتهازيين، ناهيك عن النقابات التي تستغل الوضع"، قائلا:"نحن تحت ضغط كبير."









الكونجرس يحمي الجميع من المسئولية الجنائية

من جانبه، قال ساشين بانديا، أستاذ القانون بجامعة كونيتيكت، من ذوي الخبرة في قانون مكان العمل، إنه ليس هناك شك في أن الكونجرس مفوض لتنظيم التجارة بين الولايات ولديه سلطة حماية فئات معينة من الشركات والأشخاص من المسئولية - وهو ما فعله من قبل.





وأضاف أن الكونجرس في الواقع، منع في مشروع قانون الإنقاذ الذي تم إصداره مؤخرًا بقيمة 2 تريليون دولار من فيروس كورونا، منع استثناء بعض الحالات، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين من تحمل المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأفعال أو السهو أثناء معالجة المصابين بالوباء.





لكن بانديا أضافت أن "الجزء الصعب هو تحديد نوع النشاط التجاري الذي سيكون مؤهلًا لهذا النوع من الحصانة. هل هو كل شيء؟ هل هي خدمات تواجه العملاء؟ عليهم نوعًا ما معرفة نطاق الحصانة".





وأوضح بانديا أنه وعلى الرغم من أنه من الصعب على أي شخص ربط مرض ما بالأنشطة التجارية لشركة معينة، إلا أن هناك أسئلة تتعلق بالإنصاف إذا تم منع المدعين المحتملين من الحصول على تعويض من مكان يمكن أن يظهر أنهم مسئولون عن إصابتهم.

ولاحظ بانديا أنه عندما يتعلق الأمر بالشركات، "من المهم أيضًا إعطاء الشركات سببًا لاستثمار الوقت والجهد لوضع جميع الاحتياطات المعقولة للحد من مخاطر العدوى".

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وقال أنتوني سيبوك، الأستاذ في كلية كاردوزو للقانون، إنه إذا قام الكونجرس بحماية الشركات من دعاوى قضائية، "يجب عليهم أن يتوصلوا، إلى بديل مناسب للضرر الذي ربما سببوه"، و يمكن أن يشمل ذلك نظريًا صندوقًا حكوميًا يمكن للناس الحصول على تعويض منه، على غرار الصندوق الذي تم إنشاؤه لضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وأضاف سيبوك: "إذا كان كودلو يريد أن يمنح حصانة شاملة لسلسلة مطاعم، أعتقد أن الطريقة الصحيحة للقيام بذلك ستكون من خلال التوصل إلى ما يعادلها كما فعلنا" في الماضي.

لكن ج. (ريب) فيركيرك، أستاذ القانون في جامعة فرجينيا، لا يرى أي دليل على مثل هذا الصندوق حتى الآن، و قال فيركيرك: "هذا يبدو لي وكأنه أكثر، دعونا نتخلص من المسئولية"، وحذر من أن القضاء على المسئولية يمكن أن يكون "مخالفا دستوريًا"







