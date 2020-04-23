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أخبار البلد

سد النهضة وكورونا.. أهم قضايا ناقشها سامح شكري ونظيره الأمريكي في اتصال هاتفي

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:09 م
مصر تحرص على استمرار
مصر تحرص على استمرار مفاوضات سد النهضة
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محمد وديع
أجرى "سامح شكري"، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الخميس.  

وقام الجانبان بتناول آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" والجهود الوطنية التي تُبذل على مستوى البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد. وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ بأن الوزير "بومبيو" أعرب، من جانبه، عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد والتي تبرهن على علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

وأضاف حافظ أن وزيري الخارجية "شكري" و"بومبيو" استعرضا خلال الاتصال الهاتفي عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.
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