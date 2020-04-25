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زعيم حقيقي.. البرلمان: أعضاء الكونجرس الأمريكي أشادوا بالرئيس السيسي .. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن التاريخ سوف يكتب بحروف من نور كيف رفع الرئيس السيسي اسم مصر عاليا وسط  ما يحدث في العالم من تقلبات.

وأضاف  السيد الشريف  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ شهرين وجهت دعوة لي للقاء بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ".

وتابع السيد الشريف:"  وضحنا رؤية الشعب المصري في ملف سد النهضة وان مصر لديها حق عادل في هذا الملف".

واكمل السيد الشريف:"  مجموعة اعضاء الكونجرس الامريكي  أثنت على  الرئيس السيسي والجميع أكد أن الرئيس السيسي زعيم حقيقي ينظر إلى اقتصاد دولته وينظر إلى السلام برؤية شاملة".

ولفت السيد الشريف:"  كان لي لقاء مع عضو الكونجرس الأمريكي جيفري لين الذي أشاد بالرئيس السيسي ودروه في المنطقة  واكد ان الرئيس السيسي زعيم، وعلى جميع المصريين الالتفاف حوله لتنفيذ رؤيته في المنطقة ".

وأكمل السيد الشريف:"  علينا ان نفخر كوننا مصريين وعلينا ان نتماسك للعبور من ازمة فيروس كورونا".
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