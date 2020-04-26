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أخبار البلد

كورونا يقتل بطلا للحرب العالمية بعد 100 سنة من وفاة توأمه بالإنفلونزا الإسبانية

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:58 م
بطل الحرب فيليب كاهن
بطل الحرب فيليب كاهن مع أحفاده
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محمد وديع
قتل وباء COVID-19، فيروس كورونا المستجد بطلا من أبطال الحرب العالمية الثانية، وهو فيليب كاهان في مدينة نيويورك، بعد 100 عام على وفاة توأمه بسبب الإنفلونزا الإسبانية.

وقال حفيده إن البطل الذي رحل الأسبوع الماضي كان لديه توأم توفي منذ أكثر من 100 عام بسبب الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت في العالم عام 1918 وبسببها توقفت الحرب العالمية الأولى.

وولد فيليب كاهان وشقيقه التوأم صموئيل في 5 ديسمبر 1919. وقال حفيده وارن زسمان لشبكة CNN ، إن صموئيل توفي بعد ذلك بأسابيع بسبب الإنفلونزا الإسبانية.

وتعد الإنفلونزا الإسبانية هي الأشهر على الإطلاق، والسبب ببساطة أنها كانت الأخطر والأكثر كلفة على مستوى الأرواح البشرية خلال القرن العشرين، وربما عبر التاريخ البشري، فقد أصابت 500 مليون إنسان، وهو رقم يزيد عن ربع سكان الأرض وقتها، وأودت بحياة ما بين 50 إلى 100 مليون.

وفي عام 1921، انحسر الخطر و تبين أنها قلصت عدد سكان الأرض بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 5%، أما إجمالي عدد الوفيات بسببها فيظل كارثيا إذا علمنا أن الحرب الأولى، التي سكتت مدافعها عام 1918 بالذات أسقطت خلال 4 سنوات 17 مليون قتيلا، بينما قتلت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) 60 مليونا.

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