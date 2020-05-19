ترامب يهدد بتعليق عضوية بلاده بـ منظمة الصحة العالمية في هذه الحالة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتجميد عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية في حالة عدم إجراء إصلاحات جوهرية.





وقال ترامب في رسالة إلى المنظمة إنه منحها 30 يوما للقيام بإصلاحات جوهرية في المنظمة، وإلا سيقوم بوقف التمويل المقدم لها، وسينظر في عضوية بلاده بالمنظمة.





وقال الرئيس الأمريكي في الرسالة التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي 2019.





واتهم ترامب منظمة الصحة في رسالته بنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، خاصة أنه لا ينتقل بين البشر.





وأكد على أن الرئيس الصيني مارس ضغوط على المنظمة من أجل تصريحها بأن الفيروس لا يشكل خطرا على الصحة في العالم.



