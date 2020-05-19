ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية ويتهمها بنشر معلومات مضللة عن كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء عن رسالة بعثها إلى منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد.





وقال الرئيس الأمريكي في الرسالة التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام 2019.





وقرر ترامب منح منظمة الصحة العالمية مهلة لمدة 30 يوما من أجل إجراء إصلاحات جوهرية بداخلها، وإلا سيجمد التمويل لها، وينظر في تعليق عضوية بلاده.





واتهم ترامب منظمة الصحة في رسالته بنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، خاصة أنه لا ينتقل بين البشر.





وأكد على أن الرئيس الصيني مارس ضغوط على المنظمة من أجل تصريحها بأن الفيروس لا يشكل خطرا على الصحة في العالم.





وذكر أن المنظمة فشلت في دعوة الصين علانية بفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر الفيروس.