ترامب يلوح بقطع العلاقات.. بومبيو: أمريكا ليس لديها دليل على انتقال كورونا من مختبر ووهان

تراجع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تصريحاته السابقة بشأن وجود أدلة تثبت خروج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من داخل مختبر ووهان في الصين.





وقال "بومبيو"، في مقابلة مع موقع "بريتبارت" الأمريكي، إن الولايات المتحدة لم تحرز أي تقدم في هذا الصدد، وأنها لم تتقدم كثيرا عن النقطة التي كانت عليها قبل أسابيع.





وواصل "بومبيو"، توجيه الاتهامات الأمريكية المتكررة تجاه الصين ، وقال إن الحزب الشيوعي في الصين يواصل التضليل ويرفض عن عمد تقديم المعلومات للغرب.





وأضاف أن الولابات المتحدة اقترحت على الصين إشراك فرق أمريكية للمساعدة في تحديد منشأ فيروس كورونا.





وأوضح "نعرف أنه نشأ في ووهان، لكننا لا نعرف من أي مكان وهذه الأمور مهمة".





وأكد بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه تصميم على محاسبة الصين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم. ولم يحدد بومبيو أن ترامب ماهية أو طريقة محاسبة بكين.





من جانبه، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها معلومات "مقلقة" بشأن منشأ وأصل فيروس كورونا المستجد، داخل أحد المختبرات بمدينة ووهان الصينية.





وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "لدينا الكثير من المعلومات المقلقة عن مختبر ووهان بؤرة فيروس كورونا الأصلية. ا أريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني ، ويمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين، التي كان بإمكانها وقف تفشي فيروس كورونا".



