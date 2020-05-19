وفيات كورونا حول العالم تصل إلى 320 ألفا

كشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في العالم إلى 320 ألف حالة وفاة.





وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأضافت الجامعة أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 90 ألف شخص.





وأشارت الجامعة إلى أن 820 وفاة في اليوم، هو ثاني أقل حصيلة يومية للوفيات في الولايات المتحدة منذ 10 مايو، حين سجلت 776 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.