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أخبار العالم

الوباء يتراجع.. أمريكا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بـ كورونا منذ 10 مارس

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع اعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الجامعة أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 90 ألف شخص.

وأشارت الجامعة إلى  أن 820 وفاة في اليوم، هو ثاني أقل حصيلة يومية للوفيات في الولايات المتحدة منذ 10 مايو، حين سجلت 776 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجه إلى التراجع الشديد فيما عدا مناطق معينة.

وتحتل الولايات المتحدة قمة أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، تليها روسيا، التي سجلت حتى الآن 281.752 إصابة فقط، و2631 وفاة، تليهما إسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

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