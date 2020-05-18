ترامب: نحن بصدد إعلان مفاجآت ضخمة بشأن علاج فيروس كورونا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، بأنه سيجرى الإعلان عن أمور مهمة، فيما يخص علاج فيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحف دولية.





قال الرئيس الأمريكي ترامب ، إن بلاده تعمل بقوة في مجال مكافحة الفيروس المستجد، وإنه سيتم الإعلان عن أمور ضخمة لتطوير لقاح للفيروس القاتل.





وذكر ترامب ذلك في اجتماع مع رجال حكومته.





وأضاف: "لقد تم إحراز تقدم هائل. سيجري الإعلان قريبًا عن كثير من المستجدات وبعضها يقترب من الخروج للسوق".





وسبق أن مدح ترامب في دواء الملاريا الهيدروكسي كلوركوكين، واعتبره هبة من الله، ثم تراجع عن الولع به بعد أن أكد علماء أنه له آثار جانبية على بعض المرضى.





ويسعى علماء العالم بمجموع 108 أبحاث لايجاد علاج لفيروس كورونا المستجد



