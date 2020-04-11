مش لاقيها.. هل يمكن صناعة كمامة آمنة في المنزل؟

اقترح خبراء في الولايات المتحدة، أن الأقنعة المصنوعة محليًا يمكن أن تكون دفاعًا قويًا ضد فيروس كورونا التاجي، وذلك في حالة وجود نقص في الأقنعة، والكمامات الطبية.

وقال الدكتورة جيفري دوشين، مسئول الصحة في سياتل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه يمكن أن توفر أقنعة الوجه محلية الصنع نظريًا بعض الحماية إذا تم تحسين المواد وجعلها أكثر ملاءمة للوقاية من فيروس كورونا التاجي.



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