مش لاقيها.. هل يمكن صناعة كمامة آمنة في المنزل؟

اقترح خبراء في الولايات المتحدة، أن الأقنعة المصنوعة محليًا يمكن أن تكون دفاعًا قويًا ضد فيروس كورونا التاجي، وذلك في حالة وجود نقص في الأقنعة، والكمامات الطبية.
وقال الدكتورة جيفري دوشين، مسئول الصحة في سياتل لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه يمكن أن توفر أقنعة الوجه محلية الصنع نظريًا بعض الحماية إذا تم تحسين المواد وجعلها أكثر ملاءمة للوقاية من فيروس كورونا التاجي.
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ووجدت دراسة عام 2013، أنه بجانب القناع الجراحي والكمامات الطبية، يمكن عمل كمامة منزلية عبر استخدام حقيبة المكنسة الكهربائية، حيث إنها فعالة في الوقاية من فيروس كورونا ويمكن أن تترك مساحة كافية للتنفس بشكل طبيعي.
وأفادت دوشين، بأنه يمكن استخدام مناشف المطبخ أو مناديل المطبخ الثقيلة للحصول على حماية أفضل من فيروس كورونا، وتغيرها بعد 8 ساعات من ارتدائها، إلا أن البعض وجدوا أن مناديل المطبخ الورقية لم تكن مريحة.
فيما أضافت دوشين، أنه يمكن عمل كمامة منزلية من القمصان القديمة، حيث إن هذا النوع من الأقمشة قادر على عزل فيروس كورونا التاجي من الدخول إلى فمنا وأنوفنا.
وأوصى باحثو جامعة كامبريدج، بأنه يجب استخدام الأقنعة المصنوعة محليًا فقط كملاذ أخير بعد اختفاء الكمامات الطبية، واختفائها، ويأتي ذلك في ظل إصدار توصيات من منظمة الصحة العامة في إنجلترا بعدم ارتداء أقنعة الوجه إلا إذا كان الشخص لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا التاجي.
كما لا تنصح الهيئة الصحية الأشخاص باستخدام أقنعة الوجه المصنوعة من الملابس كأقنعة مؤقتة، وذلك لأنها لا توفر أي حماية عملية من الإصابة بفيروس كورونا التاجي.