الصحة تعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر بوسائل المواصلات.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر، بوسائل المواصلات.









وجاءت مرحلة الإجراءات المشددة كالآتي:-





1. يجب استخدام الكمامات اثناء التواجد في المواصلات العامة





2.مراعاة العدد الأقصى للافراد بكل عربة مع فرض مساحات تباعد كافية.





3 في حال وجود مصاعد بالمحطات ( اتباع سبل الوقاية والتباعد المجتمعي والالتزام بالحد الأقصى للركاب).





في حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين كل فرد.





إجراءات منع التزاحم و تقليص مده الانتظار بين عربات المترو والقطار والباص:-









1. يمنع دخول المواطن المترو أو القطارات أو المواصلات العامة أو الخاصة إلا وهو مرتديا الكمامة.





2. تحديد وقت قصير لمعدل التقاطر في محطات المترو والقطار.





3.زيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد





4 وجود عربات وقطارات جاهزة للتشغيل في حال حدوث تزاحم.





5. التوعية المجتمعية عن طريق فريق عمل المحطات والامن









6.زيادة اعداد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار









7. مراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين





8.زيادة منافذ توزيع التذاكر وصرف كمامات مع التذكرة.





9. تشجيع استخدام المحافظ الالكترونية للتذاكر





التهوية الجيدة والتطهير:-









1. توافر منافذ جيدة للتهوية في وسيلة المواصلات.





2 ينصح بعدم استخدام التكييف الا بوجود نوع معين من الفلتر أو الحرص على تنظيف الفلتر دوريا



