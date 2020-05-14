AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة تعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر بوسائل المواصلات.. تفاصيل

الخميس 14/مايو/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر، بوسائل المواصلات.


وجاءت مرحلة الإجراءات المشددة كالآتي:-

1. يجب استخدام الكمامات اثناء التواجد في المواصلات العامة 

 2.مراعاة العدد الأقصى للافراد بكل عربة مع فرض مساحات تباعد كافية.

3 في حال وجود مصاعد بالمحطات ( اتباع سبل الوقاية والتباعد المجتمعي والالتزام بالحد الأقصى للركاب).

في حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين كل فرد.

إجراءات منع التزاحم و تقليص مده الانتظار بين عربات المترو والقطار والباص:-


1. يمنع دخول المواطن المترو أو القطارات أو المواصلات العامة أو الخاصة إلا وهو مرتديا الكمامة.

2. تحديد وقت قصير لمعدل التقاطر في محطات المترو والقطار.

3.زيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد

4 وجود عربات وقطارات جاهزة للتشغيل في حال حدوث تزاحم.

5. التوعية المجتمعية عن طريق فريق عمل المحطات والامن


6.زيادة اعداد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار


7. مراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين

8.زيادة منافذ توزيع التذاكر وصرف كمامات مع التذكرة.

9. تشجيع استخدام المحافظ الالكترونية للتذاكر

التهوية الجيدة والتطهير:-


1. توافر منافذ جيدة للتهوية في وسيلة المواصلات.

2 ينصح بعدم استخدام التكييف الا بوجود نوع معين من الفلتر أو الحرص على تنظيف الفلتر دوريا

3.مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترد دين من المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل: منع التجمعات الكبيرة بمحطات المترو والقطارات لمواجهة كورونا.. فيديو

اقتراح برغبة بتوزيع كمامات على مداخل بوابات محطات القطارات والمترو

الكمامة ضروري.. مقترح برلماني بتوقيع غرامة 100 جنيه لمخالفي ارتدائها في المترو والمواصلات

التعايش مع فيروس كورونا.. البرلمان يطالب بارتداء الكمامة إجباريا لمدة سنة.. والنواب: تغليظ العقوبات ومد ساعات الحظر في حالة عدم الالتزام

ننتج 200 ألف قطعة يوميًا..شعبة المستلزمات الطبية توضح الفرق بين الكمامات..فيديو

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. 3 مراحل للتنفيذ بالشركات والمؤسسات

ترشيحاتنا

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

باحث مصري يبتكر اختراعا ينقذ العالم

أهم الأخبار.. نبأ روسي سار بشأن كورونا.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. قطر فوق صفيح ساخن

الدوحة على صفيح ساخن.. إطلاق نار بمحيط السفارة التركية في قطر.. فيديو

زاهي حواس: المصريون القدماء أصيبوا بعدد من الأوبئة.. والطاعون يشبه كورونا

كواليس القبض على شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تستعرض أناقتها.. شاهد