بعد تزايد الإصابات .. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في المواصلات؟

في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي بشكل يومي في الفترة الأخيرة، يواجه البعض مهمة صعبة يوميا من الأشخاص الذين يضطرون للخروج في ظل الدعوات المستمرة للحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة، لكن البعض يحتاج للنزول لقضاء بعض الأمور الهامة، واستخدام المواصلات العامة، مما تزيد فرصة الإصابة بفيروس كورونا .
اقرأ أيضا
فإذا كنت مضطرًا للخروج، فهناك بعض الاحتياطات التي يجب أخذها في عين الاعتبار للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة، كما نصح بها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية :
1- لا تستقل المواصلات العامة دون استخدام الكمامة والجوانتي
2- حاول عدم الاحتكاك مباشرة بالأشخاص معك في المواصلات
3- تجنب لمس المقاعد والاستناد على أي جزء بداخل العربة التي تستقلها
4- لا تلمس النقود بيديك مباشرة دون ارتداء جوانتي أو تعقيمها بعد استخدامها
5-يفضل فتح نوافذ العربة التي تستقلها للتهوية .