بعد تزايد الإصابات .. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في المواصلات؟

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فإذا كنت مضطرًا للخروج، فهناك بعض الاحتياطات التي يجب أخذها في عين الاعتبار للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة، كما نصح بها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية :









1- لا تستقل المواصلات العامة دون استخدام الكمامة والجوانتي





2- حاول عدم الاحتكاك مباشرة بالأشخاص معك في المواصلات





3- تجنب لمس المقاعد والاستناد على أي جزء بداخل العربة التي تستقلها





4- لا تلمس النقود بيديك مباشرة دون ارتداء جوانتي أو تعقيمها بعد استخدامها





5-يفضل فتح نوافذ العربة التي تستقلها للتهوية .