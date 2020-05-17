AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تزايد الإصابات .. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في المواصلات؟

الأحد 17/مايو/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي بشكل يومي في الفترة الأخيرة، يواجه البعض مهمة صعبة يوميا من الأشخاص الذين يضطرون للخروج في ظل الدعوات المستمرة للحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة، لكن البعض يحتاج للنزول لقضاء بعض الأمور الهامة، واستخدام المواصلات العامة، مما تزيد فرصة الإصابة بفيروس كورونا


اقرأ أيضا


فإذا كنت مضطرًا للخروج، فهناك بعض الاحتياطات التي يجب أخذها في عين الاعتبار للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة، كما نصح بها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية : 


1- لا تستقل المواصلات العامة دون استخدام الكمامة والجوانتي

2- حاول عدم الاحتكاك مباشرة بالأشخاص معك في المواصلات

3- تجنب لمس المقاعد والاستناد على أي جزء بداخل العربة التي تستقلها

4- لا تلمس النقود بيديك مباشرة  دون ارتداء جوانتي أو تعقيمها بعد استخدامها

5-يفضل فتح نوافذ العربة التي تستقلها للتهوية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

للوقاية من كورونا.. 10 نصائح للسائقين في سيناء عند نقل العائدين من الخارج

أسهل طريقة لنقل كورونا.. توقف عن ارتداء الجوانتي.. تفاصيل

لو مضطر تنزل من البيت .. اعرف الإجراءات اللازمة مع هانى الناظر

لو مضطر تنزل .. 5 حاجات احتفظ بها للوقاية من كورونا فيروس

6 أخطاء احذر فعلها عند ارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

ما هي أنواع النفس المذكورة في القرآن؟.. علي جمعة يجيب

عيار 24 يسجل 862 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 17-5-2020

دعاء لأمى فى ليلة القدر

أخبار الفن.. سارة الطباخ تشكو الشرنوبي.. وسر انسحاب هاني خليفة من لعبة النسيان

والدة الشهيد عماد أمير تروي موقفا طريفا بين نجلها والبطل أحمد منسي.. فيديو

إصابة 10 أشخاص .. أحمد موسى: أول حالة وفاة بـ كورونا في قريتي شطورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تزايد الإصابات .. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في المواصلات؟

بحمام سباحة وسينما.. كنيسة معروضة للبيع مقابل مبلغ خيالي.. صور

معلومات لا تعرفها عن مرسيدس mercedes c class.. صور