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الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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رشا عوني
منذ تفشي فيروس كورونا، ويتداول البعض الكثير من المعلومات بين الحقيقة والشائعات، خاصة أمر علاج فيروس كورونا، بعد أن حاولت العديد من الدول إجراء التجارب والدراسات على فيروس كورونا للتوصل إلى لقاح كورونا.


نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، بعض التوصيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا التاجي المستجد، ومنها : 
 
1-لا توجد حاليًا أي أدوية مرخصة لعلاج أو الوقاية من COVID-19

2-إضافة الفلفل إلى حساءك أو وجبات أخرى لا يمنع أو يشفي COVID-19.

3-لا ينتقل COVID-19 من خلال الذباب المنزلي

4-لن يحميك رش المبيض أو المطهر على جسمك من COVID-19 وقد يكون خطرًا.

5-شرب الميثانول أو الإيثانول أو المبيضات ليس علاجا ل COVID-19 وهو يكون خطيرًا للغاية.

6-تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يمنع مرض فيروس التاجي (COVID-19).

7-يمكنك التعافي من مرض الفيروس التاجي (COVID-19)

8- التقاط الفيروس التاجي الجديد لا يعني أنك ستمتلكه مدى الحياة

9-القدرة على حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر دون السعال أو الشعور بعدم الراحة لا يعني أنك خالي من مرض الفيروس التاجي (COVID-19) أو أي مرض رئوي آخر.

10- لا يحميك شرب الكحول من COVID-19 وقد يكون خطرًا. 

11-لا يمكن أن ينتقل الفيروس التاجي الجديد من خلال لدغات البعوض.

12-مجففات الأيدي ، الحمام الساخن ، والطقس البارد أو الثلج ليست فعالة في قتل الفيروس التاجي الجديد.

13-لا يجب استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتطهير اليدين أو مناطق أخرى من بشرتك.

14-لا تستطيع الماسحات الحرارية الكشف عن COVID-19.

15-اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي لا تحميك من فيروسات التاجية الجديدة.

16-لا يوجد دليل على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي أو تناول الثوم قد حمى الناس من الإصابة بفيروسات التاجية الجديدة. 

17-المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات فقط البكتيريا.

18- حتى الآن، لا يوجد دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس التاجي الجديد أو علاجه.
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