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مرأة

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هذه الفئة أقل عرضة لفيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:30 ص
الأطفال والشباب اقل
الأطفال والشباب اقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا
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آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثي جامعة كوليدج لندن، أن الأطفال لا يملكون نصف فرصة الإصابة بـ فيروس كورونا التاجي كما يحدث مع البالغين، حيث أثبتت جميع الدراسات السابقة أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس.


وقام الباحثون بتحليل 18 دراسة تبحث في العلاقة بين المرض الفيروسي وفرصة إصابة الأطفال؛ حيث وجد الباحثون أن خطر الإصابة بـ فيروس كورونا التاجي COVID-19 عند الأطفال والمراهقين أقل بنسبة 56 في المائة مقارنةً بالبالغين فوق 20 عامًا.


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وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأطفال من المحتمل أن يلعبوا دورًا أقل في انتقال المرض، وذلك لأن القليل منهم يصابون بعدوى فيروس كورونا على عكس كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور راسل فينر، إن النتائج أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا بنسبة لا تزيد على 56%، مما يقلل من من نسب إصابتهم عند رجوع الحياة إلى طبيعتها.


وأظهرت نتائج البحث أن احتمالات إصابة الأطفال والشباب بـ فيروس كورونا أقل بنسبة 56 في المائة مما حدث عند انتشار فيروس سارس، وهو ما يجعل الأطفال في مأمن عند عودة الحياة إلى طبيعتها، على خلاف الفئات الأخرى الأكثر عرضة لفيروس كورونا.

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