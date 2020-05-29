AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذروا البروتوكولات المتداولة .. نصائح يجب اتباعها لعزل الأطفال المصابين بـ كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:40 م
عزل الأطفال
عزل الأطفال
Advertisements
نهى هجرس
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا بروتوكولات مختلفة لعلاج فيروس كورونا من المنزل، مما دفع وزارة الصحة والسكان للرد، وشددت على عدم اتباع هذه البروتوكولات.

يأتي ذلك لان البروتوكولات التي يتم اتباعها فى مستشفيات العزل مختلفة عن التى يتم تداولها بين الناس، والتى يمكن ان تسبب خطورة كبيرة على حياتهم الشخصية، والحرص على متابعة التعليمات التى تقوم الوزارة بإرسال للمريض.


وقد نشرت الوزارة فى بيان لها حول الطرق الصحيحة الواجب اتباعها لتطبيق العزل المنزلي للأطفال، ومن أهم الشروط:

- يجب على الأم أو الأب مرافقة الطفل فى حجرة العزل، وذلك مع الحرص على ان يكونوا بصحة جيدة ولا يعانون من أمراض مزمنة.

- الحرص على ارتداء الكمامة طوال الوقت مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية

- لا يسمح بالشخص المصاب بالخروج من الغرفة إلا فى الضرورة القصوى، واستخدام أدوات شخصية له فقط.

- منع مخالطة الشخص المصاب باي من الأشخاص الأخرى فى المنزل، او الخروج حتى يتم الشفاء

وفى حالة تطور الأعراض لدى الشخص المصاب يجب عليه التوجه بشكل سريع إلى مستشفى العزل لاتخاذ الإجراءات الضرورية

ومن اهم الأعراض..
الم الصدر
ضيق التنفس
ارتفاع درجة الحرارة لمده 3 ايام
نهجان
كحة شديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الصحة تحسم الجدل بشأن عزل المخالطين

عزل قها: الحجر المنزلي لحالات كورونا اختياري

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

الصحة العالمية تنفي تشخيص حالات كورونا اونلاين

متى أتعرض للعزل المنزلي أو الحجر الصحي بسبب كورونا.. صحة النواب تجيب

ترشيحاتنا

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

شاهد.. ملايين من أسراب الجراد تغزو الهند وتلتهم محاصيلها

بالأصفر الجريء .. عائشة بن أحمد بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

4 طبقات.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يكشف شروط الكمامة القماش

المعركة تشتد بين ترامب وتويتر.. وفيسبوك يدخل على خط المواجهة | فيديو

ننشر أماكن صيدليات بيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا البروتوكولات المتداولة .. نصائح يجب اتباعها لعزل الأطفال المصابين بـ كورونا

على الشيزلونج.. ريم مصطفى بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة

من مراسلة إلى أشهر شيف على السوشيال ميديا.. حكاية هديل صقر مع الطبخ.. صور