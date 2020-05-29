احذروا البروتوكولات المتداولة .. نصائح يجب اتباعها لعزل الأطفال المصابين بـ كورونا





يأتي ذلك لان البروتوكولات التي يتم اتباعها فى مستشفيات العزل مختلفة عن التى يتم تداولها بين الناس، والتى يمكن ان تسبب خطورة كبيرة على حياتهم الشخصية، والحرص على متابعة التعليمات التى تقوم الوزارة بإرسال للمريض.









وقد نشرت الوزارة فى بيان لها حول الطرق الصحيحة الواجب اتباعها لتطبيق العزل المنزلي للأطفال، ومن أهم الشروط:





- يجب على الأم أو الأب مرافقة الطفل فى حجرة العزل، وذلك مع الحرص على ان يكونوا بصحة جيدة ولا يعانون من أمراض مزمنة.





- الحرص على ارتداء الكمامة طوال الوقت مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية





- لا يسمح بالشخص المصاب بالخروج من الغرفة إلا فى الضرورة القصوى، واستخدام أدوات شخصية له فقط.





- منع مخالطة الشخص المصاب باي من الأشخاص الأخرى فى المنزل، او الخروج حتى يتم الشفاء





وفى حالة تطور الأعراض لدى الشخص المصاب يجب عليه التوجه بشكل سريع إلى مستشفى العزل لاتخاذ الإجراءات الضرورية





ومن اهم الأعراض..

الم الصدر

ضيق التنفس

ارتفاع درجة الحرارة لمده 3 ايام

نهجان

كحة شديدة