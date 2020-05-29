لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس التاجي كورونا ، وكثرة الأعداد في المستشفيات، أصبح من الصعب استقبال حالات جديدة داخل المستشفيات، لذلك إذا كنت مشتبه بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد ، يمكنك العزل المنزلي بسهولة.





والإصابة بالفيروس التاجي كورونا لها عدة أعراض شائعة وهي الكحة الجافة، وارتفاع درجة حرارة الجسم، ألم في الحلق والجسم، ليكون الحل الوحيد هو العزل المنزلي.





وكشف الدكتور همام القسطاوي استشاري طب الأطفال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خطوات العزل المنزلي الصحيح وهي :





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1- عزل المصاب في غرفه بمفرده.

2- وفرة المناديل الورقية في الغرفة.

3- وجود الكحول داخل الغرفة.

4- زجاجة تحتوي على 10% كلور وماء.

5- صندوق ليضع بداخله القمامة ثم يتركه على باب الغرفة بعد الملئ، وعندما يحمله أحد الأفراد لا بد أن يكون معقم.

6- غسل الملابس في الغساله بمفردها ثم تعقيم الغساله بالكلور والماء.

7- استخدام أدوات الطعام للمصاب فقط.

8- ممنوع دخول أحد الأفراد للمصاب.

9- تقديم له الأطعمة الصحية التي تحتوي على بروتين.

10- تقديم له الكثير من السوائل.

11- تعقيم دورة المياه جيدا بعد الاستخدام.

12- تستمر فترة العزل المنزلي اسبوعين.



