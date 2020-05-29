رعاية حرجة.. كيف يتم علاج كورونا بـ تقنية الأكسجة الغشائية

عند استخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم يتم ضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز قلبي رئوي يزيل ثاني أكسيد الكربون ويرسل الدم الغني بالأكسجين مرة أخرى إلى أنسجة الجسم ويتدفق الدم من الجانب الأيمن من القلب إلى مُؤَكْسِجٍ غشائي في الجهاز القلبي الرئوي، ثم تُعاد تدفئة الدم قبل إرساله إلى الجسم.
ووفقا لموقع mayoclinic ، تسمح هذه الطريقة للدم بتجاوز القلب والرئتين، مما يتيح المجال لراحة هذين العضوين وشفائهما وتُستخدم تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم في حالات الرعاية الحرجة، وذلك عندما يحتاج قلبك ورئتاك إلى المساعدة حتى تتمكن من التعافي.
ووفقا لموقع mayoclinic ، تسمح هذه الطريقة للدم بتجاوز القلب والرئتين، مما يتيح المجال لراحة هذين العضوين وشفائهما وتُستخدم تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم في حالات الرعاية الحرجة، وذلك عندما يحتاج قلبك ورئتاك إلى المساعدة حتى تتمكن من التعافي.
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وقد تُستخدَم هذه التقنية مع المصابين بكوفيد 19 ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) وغيرهما من أنواع الالتهاب وتتضمن بعض الحالات الرئوية التي يمكن فيها استخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ما يلي:
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)
وجود انسداد في الشريان الرئوي (الانصمام الرئوي)
مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)
خلل في الحجاب الحاجز (الفتق الحجابي الخلقي)
استنشاق الجنين للفضلات في الرحم (شفط العِقْي)
الإنفلونزا
متلازمة فيروس هانتا الرئوية
ارتفاع ضغط الدم الرئوي
التهاب الرئة
الفشل التنفسي
الإصابات الجسدية
وقد تُستخدَم هذه التقنية مع المصابين بكوفيد 19 ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) وغيرهما من أنواع الالتهاب وتتضمن بعض الحالات الرئوية التي يمكن فيها استخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ما يلي:
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)
وجود انسداد في الشريان الرئوي (الانصمام الرئوي)
مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)
خلل في الحجاب الحاجز (الفتق الحجابي الخلقي)
استنشاق الجنين للفضلات في الرحم (شفط العِقْي)
الإنفلونزا
متلازمة فيروس هانتا الرئوية
ارتفاع ضغط الدم الرئوي
التهاب الرئة
الفشل التنفسي
الإصابات الجسدية