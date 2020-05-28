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استطلاع رأي: 20% يرفضون تناول لقاح كورونا حال اكتشافه

الخميس 28/مايو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يتسارع العالم لتوفير لقاح للقضاء على فيروس كورونا المستجد في مختلف معامل العالم، ولكن من الغريب بعد توفير لقاح أن يعترض الأفراد على تناوله والتخلص من هذا الوباء.


نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية استطلاع رأي يقول: "هل ستأخذ لقاح فيروس كورونا بعد صنعه؟"، لتكون النتيجة مفأجاة صادمة، حيث وافق 49%، و20% رفضوا، والآخرون غير متأكدين.


ويسعى العالم جاهدا للوصول للقاح للتخلص من وباء كورونا، وأصيب ما يقرب من مليون شخص بالولايات المتحدة، وتوفي 100 ألف، فلماذا يحتار الناس؟


وأبدى شخص رأيه قائلا: "أخشى أخذ اللقاح فور صنعه بعام أو عامين، نظرا لأنه لن يتم اختباره على الكثيرين، ومن الممكن أن يكون له آثار جانبية". 
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