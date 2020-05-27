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مرأة

أعراض جديدة.. يصاب الشباب بمتلازمة نادرة مرتبطة بـ COVID-19

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مع تفشي فيروس كورونا المستجد، أفاد مسؤولو الصحة أن الشباب بمن فيهم الأشخاص في العشرينات من العمر، قد ظهرت عليهم أعراض متلازمة نادرة مرتبطة الآن بـ COVID-19.

ووفقا لموقع "health"، كان المسؤولون قد رأوا في البداية فقط هذه المتلازمة النادرة التي تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال ويبدو أنه مشابه لمرض كاواساكي الذي يتميز بأوعية دموية ملتهبة.

يعتقد الخبراء أن هذه المتلازمة النادرة الجديدة، حيث تسبب الأوعية الدموية الملتهبة أعراضًا بما في ذلك ألم شديد بالبطن، وطفح جلدي، وصعوبة في التنفس مرتبطة بـ COVID-19.
وقال أحد الأطباء لصحيفة واشنطن بوست إن الشباب المصابين بالمتلازمة يبدو أنهم يعانون من حالات أكثر خطورة من الأطفال مما يسبب خطرا كبيرا.
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