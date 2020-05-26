3 طبقات.. تعرف على مكونات الجهاز المناعي البشري

يتفاعل الجسم مع البكتيريا المسببة للأمراض عن طريق زيادة تدفق الدم المحلي ، وينتج الجهاز المناعي أجسام مضادة ترتبط بالبكتيريا وتساعد على تدميرها وقد تعمل الأجسام المضادة أيضًا على تعطيل السموم التي تنتجها مسببات الأمراض البكتيرية ، على سبيل المثال في حالة الكزاز أو الدفتيريا وتعالج المضادات الحيوية الالتهابات البكتيرية إما بقتل نوع البكتيريا المحدد أو منعها من التكاثر.
عندما تصاب بعدوى فيروسية مثل الفيروس التاجي الجديد يتم غزو الجسم بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الدقيقة ، حتى أصغر من البكتيريا والفيروسات طفيلية ، مما يعني أنها تتطلب خلايا أو أنسجة حية لتنمو وتتكاثر فيها وحتى أن بعض الفيروسات تقتل الخلايا المضيفة كجزء من دورة حياتها.
ووفقا لموقع healthline ،يتكون جهاز المناعة البشري من ثلاث طبقات :
- الطبقة الأولى ، التي تتكون من الجلد والأغشية المخاطية ، تعمل كحاجز مادي.
- الطبقة الثانية هي "الجهاز المناعي الفطري" ، وهي استجابة مناعية واسعة النطاق وقصيرة المدى وغير محددة تجاه الجراثيم المسببة للأمراض (مسببات الأمراض) مثل البكتيريا أو الفيروسات.
- تواجه الميكروبات التي تتهرب من النظام الفطري الطبقة الثالثة من الحماية - آلية قوية تسمى "الاستجابة المناعية التكيفية". هنا مجموعات من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية - الخلايا البائية والخلايا التائية - تشن هجومًا قويًا ومحددًا للغاية على مسببات الأمراض المحددة وتختلف استجابات الجهاز المناعي .
عندما تصاب بعدوى فيروسية مثل الفيروس التاجي الجديد يتم غزو الجسم بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الدقيقة ، حتى أصغر من البكتيريا والفيروسات طفيلية ، مما يعني أنها تتطلب خلايا أو أنسجة حية لتنمو وتتكاثر فيها وحتى أن بعض الفيروسات تقتل الخلايا المضيفة كجزء من دورة حياتها.
ووفقا لموقع healthline ،يتكون جهاز المناعة البشري من ثلاث طبقات :
- الطبقة الأولى ، التي تتكون من الجلد والأغشية المخاطية ، تعمل كحاجز مادي.
- الطبقة الثانية هي "الجهاز المناعي الفطري" ، وهي استجابة مناعية واسعة النطاق وقصيرة المدى وغير محددة تجاه الجراثيم المسببة للأمراض (مسببات الأمراض) مثل البكتيريا أو الفيروسات.
- تواجه الميكروبات التي تتهرب من النظام الفطري الطبقة الثالثة من الحماية - آلية قوية تسمى "الاستجابة المناعية التكيفية". هنا مجموعات من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية - الخلايا البائية والخلايا التائية - تشن هجومًا قويًا ومحددًا للغاية على مسببات الأمراض المحددة وتختلف استجابات الجهاز المناعي .