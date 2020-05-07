قلة النوم تضعف الجهاز المناعي



الإجهاد والقلق يمكن أن يجعل الحصول على قدر صحي من النوم كل ليلة أكثر صعوبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وفترة الحجر الصحي المنزلي.





النوم الجيد ليلًا أمر بالغ الأهمية لصحة دماغك وجسدك ومع استمرار انتشار وباء COVID-19 في الانتشار، وزرع القلق معه، فإن الحصول على كمية صحية من النوم الجيد ليس بالسهولة التي كان عليها.



