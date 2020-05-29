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الفرق بين أعراض نزلات البرد وأنفلونزا و فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:08 ص
أعراض البرد
أعراض البرد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه اكلينيكيا يصعب الفرق بين أعراض الانفلونزا ونزلات البرد وفيروس كورونا.

وأَضاف  عقبة خلال لقائه على قناة "اكسترا نيوز" أن الأعرض في الأمراض الثلاثة متشابهة خاصة في الأعراض التنفسية، موضحا أن أعراض نزلات البرد هي رشح واحتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن أعراض الإنفلونزا تكون أصعب من نزلات البرد لانه يصحبها التهاب شعبي وكحة وبلغم وارتفاع في درجات الحرارة وكحة ورشح والتهاب في الحلق.

وأكمل الدكتور أشرف عقبة، أن أعراض فيروس كورونا أصعب من نزلات البرد والانفلونزا لان اصابة الحويصلات الهوائية أكثر تصحبها كحة وارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وآلام في العضلات وصداع واحمرار في العين.

وأشار إلى أن الأعراض متشابهة بين الأمراض الثلاثة لذلك يعتبرون اي شخص يعاني من هذه الأعراض يشتبه انها كورونا على الأرجح ويتعامل مع هذا الشخص انه مصاب حتى يتم التأكد من السلبية.
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