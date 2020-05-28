بعد زيادة الإصابات لـ1127 حالة.. صحة البرلمان: اختفاء فيروس كورونا من مصر شهر أكتوبر المقبل

كشف النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر اليوم إلى 1127 حالة بسبب الوافدين من الخارج، بالإضافة إلى الحالات التى لم تقوم بالكشف عليها بعد ظهور الأعراض، مما تسبب فى زيادة عدد الإصابات.





وتوقع الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يكون هناك انخفاض تدريجى فى عدد الإصابات بفيروس كورونا ، خاصة بعد ما وصل إلى منحنى الذورة فى عدد الإصابات، وذلك بسبب اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، فى ظل تخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا بعد زيادة الإصابات، بالإضافة إلى ظهور أدوية جديدة لعلاج فيروس كورونا.





وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه يتوقع أن يكون هناك انخفاض فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى شهر يوليو المقبل بعد إتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وبدء التعايش مع فيروس كورونا، على أن يختفى فيروس كورونا من مصر تماما خلال شهر أكتوبر المقبل.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 845 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.