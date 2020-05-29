شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

يتسابق العلماء وشركات الأدوية بأنحاء العالم لإنتاج اللقاح الذي يخلص العالم من كاوس فيروس كورونا المستجد، حيث تشهد الميادين العلمية تجارب كبير من اللقاحات التي تعمل لمحاربة فيروس كورونا، والتي حددت لها الشركات موعد لطرحها بالأسواق وإعطائها للأشخاص.





حيث تدعي AstraZeneca أن عدة لقاحات ستكون جاهزة بحلول نهاية العام الجاري، فقد تعمل شركة الأدوية البريطانية العملاقة مع جامعة أكسفورد لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-" 19في وقت قياسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ادعى العلماء في السابق أنه من غير المحتمل أن يكون اللقاح جاهزًا قبل عام 2021، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca "باسكال سوريوت" إن الشركة كانت في طريقها لإنتاج الملايين من لقاح كوفيد- 19التجريبي - تسمى AZD1222 - بحلول سبتمبر.





وأعلنت الشركة التي تتخذ من كامبريدج مقرا لها الأسبوع الماضي عن خطط لزيادة إنتاج اللقاح إلى مليار جرعة بحلول منتصف عام 2021، ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه التجارب البشرية علامات واعدة للتطور ، ويتم تداول اللقاح الآن في دراسات أكبر.





كما قال "سوريوت" إنه يعتقد أن لقاحات أخرى ستكون جاهزة في الخريف، وأشار الرؤساء التنفيذيون لشركات الأدوية الأربع الكبرى إن التجارب البشرية على لقاحاتهم مستمرة حتى الآن ، والنتائج جيدة جدًا.





فيما كشفت شركة "جلاكسو سميث كلاين" ومقرها في برينتفورد ، وعمالقة الأدوية الأمريكية جونسون وفايزر عن خطط اليوم لإنتاج مليار جرعة من لقاحاتهم العام المقبل.





وأوضحت الشركة في بيانها :"ستستمر الطاقة الإنتاجية في الزيادة في العام المقبل ، سواء من حيث الطاقة التصنيعية ، أو إنتاج لقاحات إضافية"،





وتابع سورويت: "يمكننا الإجابة قبل نهاية العام، هذا ما نهدف إليه جميعًا ونعمل بجد لتحقيقه"، بينما قالت "إيما" الرئيس التنفيذي لشركة GlaxoSmithKline: "أريد أن أعزز مدى أهمية أن يكون لدينا أكثر من لقاح مثالي، نحتاج إلى عدة مليارات من الجرعات بأسرع ما نستطيع بشكل جماعي."





تشير التقديرات إلى أن العالم سيحتاج إلى حوالي 4.5 مليار جرعة لقاح لوضع حد للوباء، وأشار العلماء أنه من الصعب تتبع الفيروس وسهل انتشاره لدرجة أن الخبراء يعتقدون أنه سيستمر في الانتشار بين البشر إلى أجل غير مسمى إذا لم يتم العثور على لقاح.







