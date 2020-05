مطاعم تتكيف مع وباء كورونا بحيلة ذكية.. فيديو

قرر مطعم استخدام حيلة ذكية من أجل الحفاظ على الرواد، وذلك عقب عن طريق محاوطة كل شخص بغطاء بلاستيكي شفاف على الطاولات، وذلك ما يعد أحد طريق إعادة فتح بعض المطاعم.

ويشبه هذا الغطاء، الاباجورة الزجاج، حيث يجلس الشخص بداخلها للحماية من المتواجدين في المكان.

ويستخدم المطعم أدوات تقديم الطعام من البلاستيك، مثل الأكواب والأطباق وغيرها من الأدوات، حتى يتم استخدامها مرة واحدة فقط.

ويحاول المطعم الفرنسي استخدام اسلوبه في هذا الأمر، حيث تجلس منفردا في عشاء رومانسي داخل قبة من البلاستيك.

As coronavirus restrictions are eased, some restaurant owners are seeking to welcome back in-person dining, but in a way that adheres to social distancing rules while also trying to serve as many customers as health and safety rules allow. https://t.co/NuD6yP3Hyf pic.twitter.com/8WCBO7V3nS