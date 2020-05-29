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منوعات

مطاعم تتكيف مع وباء كورونا بحيلة ذكية.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لا شك أن العالم بعد كورونا يختلف بشكل كلي عن قبل ظهور الفيروس، حيث انتشرت إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم لاختلاط أو التجمعات، على الرغم من فتح الكثير من الدول للأنشطة المختلفة ومن بينها المطاعم. 

قرر مطعم استخدام حيلة ذكية من أجل الحفاظ على الرواد، وذلك عقب عن طريق محاوطة كل شخص بغطاء بلاستيكي شفاف على الطاولات، وذلك ما يعد أحد طريق إعادة فتح بعض المطاعم. 



ويشبه هذا الغطاء، الاباجورة الزجاج، حيث يجلس الشخص بداخلها للحماية من المتواجدين في المكان. 

ويستخدم المطعم أدوات تقديم الطعام من البلاستيك، مثل الأكواب والأطباق وغيرها من الأدوات، حتى يتم استخدامها مرة واحدة فقط. 


ويحاول المطعم الفرنسي استخدام اسلوبه في هذا الأمر، حيث تجلس منفردا في عشاء رومانسي داخل قبة من البلاستيك.
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