عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الوقت ينفد وإذا لم نستعد أبناءنا الآن فسنفقدهم إلى الأبد
مقتل شخصين وإصابة آخرين في انهيار أرضي بمومباي بسبب الأمطار الغزيرة
أجمل دعاء تقوله الصبح .. يريح بالك ويشرح صدرك
زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر
ترامب يدعو زعماء أوروبيين للقاء زيلينسكي غدا في البيت الأبيض
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. التيك توكر ليلى أحمد تواجه هذه العقوبة
إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟
الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وظائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

قرار حكومي
عبد العزيز جمال

أعلنت الحكومة عن قرار جديد بشأن المستأجرين مع تطبيق قانون الإيجار القديم،  والذذي سيغير حياة آلاف من الأسر .

وقررت الحكومة تسليم  1298 قطعة من الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات بمساحة 61.2 مليون م2، لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم” ، للذين تنطبق عليهم الشروط.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة أمس في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

القانون الجديد وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون. 

وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.

تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتها

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. 

أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.

مسئولية المواطن وإجراءات الحصر

وأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة. 

ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا.

