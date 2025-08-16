قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد والملموس تجاه ملف "الإيجار القديم"، مثمنا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك لعقود طويلة، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع أحد أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأوضح النائب محمود عصام، في تصريحات له، أن نجاح هذه الخطوة المحورية يعتمد بشكل أساسي على المنهجية التي ستتبعها لجان الحصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار عمل واضح لهذه اللجان يراعي في المقام الأول البعدين الاجتماعي والإنساني، مشددا على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات والوحدات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذه الوحدات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة، وكبار السن، لضمان عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.

وفي هذا السياق، طالب عصام الحكومة بضرورة ترتيب الأولويات، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم" التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية. 

وأضاف قائلًا: "إن توفير البديل السكني الآمن والملائم هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون أن تكون الدولة قد وفرت بالفعل وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات التي سيثبت البحث الاجتماعي استحقاقها للدعم، وذلك لضمان تحقيق انتقال سلس وآمن يحفظ كرامة المواطن المصري".

وأكد النائب محمود عصام ضرورة متابعة كافة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، والعمل على أن تكون أي قرارات مستقبلية نابعة من دراسات واقعية ومبنية على أسس من العدالة الاجتماعية، بهدف الوصول إلى حل جذري ومستدام يغلق هذا الملف التاريخي بما يحقق الاستقرار للمجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

محمود عصام مجلس النواب الإيجار القديم مصطفى مدبولي حصر الوحدات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أرشيفية

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

أرشيفية

واشنطن تتوسط بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن أنشطة صندوق غزة الإنساني

صورة تعبيرية

تقارير عبرية تكشف كيف يمكن لإسرائيل استغلال أزمة العطش في إيران

بالصور

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد