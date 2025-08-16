برلمانية: تعديلات قانون ذوي الإعاقة الجديدة استمرار لدعم حقوقهم

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تضمنته من آليات أكثر حوكمة لتنظيم طرق الحصول على الامتيازات المقررة لهم.



وأوضحت النائبة أن الفترة الماضية شهدت بعض المشكلات، من بينها استغلال بعض التجار لنظام استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك والضرائب، وهو ما عرّض الامتيازات المخصصة لهم لسوء استخدام. وأكدت أن التعديلات الجديدة جاءت للحفاظ على هذه المزايا الهامة، وفي الوقت ذاته إغلاق الباب أمام أي محاولات للاستغلال أو التحايل.



وأكدت فاطمة سليم أن استمرار الإعفاءات يمثل مكسبًا جوهريًا وضروريًا لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

زشددت على أن إقرار عقوبات صارمة ضد من يستغل هذه الامتيازات لغير مستحقيها يُعد نقطة محورية تضمن صون الحقوق والحفاظ على العدالة.