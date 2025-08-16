برلماني: إطلاق منظومة التقاضي عن بعد يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة بإطلاق منظومة التقاضي عن بعد، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية في مسيرة تحديث منظومة العدالة في مصر.

وقال توفيق في تصريحات له اليوم، إن هذه المنظومة ليست مجرد إضافة تقنية، بل هي تجسيد حقيقي لرؤية شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومتاحة للجميع، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم، حيث أثبتت التحديات العالمية ضرورة تبني الحلول الرقمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات العدالة.





وأضاف توفيق، أن أهمية إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في الوقت الحالي، تكمن في عدة محاور رئيسية، منها أن ذلك يعد دليل علي الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، وكذلك أهمية تحقيق العدالة الناجزة حيث تساهم المنظومة في تسريع الإجراءات القضائية وتقليل مدة التقاضي، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويضمن حصولهم على حقوقهم في أسرع وقت ممكن.



وتابع، أيضا تلك المنظومة، يمكنها توفير الجهد والوقت حيث تقلل هذه المنظومة من الأعباء المادية واللوجستية على المتقاضين والمحامين، حيث لم يعد من الضروري التنقل إلى المحاكم لحضور الجلسات، مما يوفر الوقت والجهد على الجميع.



وأضاف، أيضا تأتى تلك الخطوة في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والاستثمار في المستقبل، حيث تضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة التي تتبنى التكنولوجيا لخدمة مواطنيها، وتؤكد على التزام الحكومة بالتحول الرقمي في كافة القطاعات.



وتابع، كذلك تساهم المنظومة في تعزيز الشفافية من خلال تسجيل الجلسات وتوثيقها بشكل إلكتروني، مما يضمن أعلى معايير النزاهة في الإجراءات القضائية.