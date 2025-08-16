قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام
أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ياسمين بدوي

انطلقت اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025م أولى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد 2025/2026

ومن جانبه ، تابع ياسر عكاشة – مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة ، انتظام اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM المنعقدة الان بمركز التطوير التكنولوجي بإدارة الصف التعليمية.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات والضوابط المنظمة لعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين على مستوى المديريات التعليمية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه  تقرر إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” في الفترة من يوم السبت الموافق ١٦ أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تجرى اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ وحتى يوم الخميس الموافق  ٢١ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك للطلاب المستويين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرقام جلوس ومقار اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ويمكن الوصول إلى رابط أرقام جلوس ومقار اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من خلال الضغط هنا

شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM”

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” تتمثل في:

أولا : الشروط العامة :
- أن يكون الطالب مصري الجنسية
- ألا يزيد عمر الطالب في ١/ ١٠/ ٢٠٢٥  عن ١٨ عامًا. 
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

ثانيا : شروط خاصة:
يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٧٤,٥) درجة فأكثر بنسبة تعادل (۹۸% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٦٦) درجة فأكثر بنسبة تعادل (٩٥% ) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

شروط التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لـ التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس ، يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (٢٥٢) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس .

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

وسام أبو علي

رغم سفره أمريكا.. لماذا رفض الأهلي إرسال بطاقة وسام أبو علي؟

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

