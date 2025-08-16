أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

انطلقت اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025م أولى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد 2025/2026

ومن جانبه ، تابع ياسر عكاشة – مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة ، انتظام اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM المنعقدة الان بمركز التطوير التكنولوجي بإدارة الصف التعليمية.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات والضوابط المنظمة لعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين على مستوى المديريات التعليمية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” في الفترة من يوم السبت الموافق ١٦ أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تجرى اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ وحتى يوم الخميس الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك للطلاب المستويين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أرقام جلوس ومقار اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ويمكن الوصول إلى رابط أرقام جلوس ومقار اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من خلال الضغط هنا

شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM”

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” تتمثل في:

أولا : الشروط العامة :

- أن يكون الطالب مصري الجنسية

- ألا يزيد عمر الطالب في ١/ ١٠/ ٢٠٢٥ عن ١٨ عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

ثانيا : شروط خاصة:

يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٧٤,٥) درجة فأكثر بنسبة تعادل (۹۸% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٦٦) درجة فأكثر بنسبة تعادل (٩٥% ) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

شروط التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لـ التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس ، يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (٢٥٢) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس .