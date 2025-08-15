برنامج Nothing Community Review يفتح أبوابه عالميا لعشاق التكنولوجيا

أعلنت شركة Nothing عن توسيع نطاق Nothing Community Review Program ليصبح متاحًا على مستوى العالم، بعد أن كان مقتصرًا سابقًا على المقيمين في الهند.

يمنح البرنامج المشاركين فرصة للحصول على أحدث منتجات الشركة قبل إطلاقها الرسمي، وإعداد مراجعات تفصيلية لمشاركتها مع مجتمع Nothing وعلى قنواتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

متطلبات المشاركة

يشترط في المتقدمين أن يكونوا شغوفين بعالم التكنولوجيا، ولديهم اهتمام خاص بمنتجات Nothing، مع القدرة على إنتاج مراجعات باستخدام الكتابة أو التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو.

كما يُلزم المشاركون بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمنتجات قبل إصدارها، بما في ذلك توقيع اتفاقية عدم إفصاح (NDA).

آلية عمل البرنامج

يعمل البرنامج بشكل مستمر، حيث يمكن للشركة دعوة مشاركين مختلفين لمراجعة منتجات مختلفة، ولا يضمن اختيار المشارك مرة واحدة مشاركته في جولات لاحقة. الأجهزة المخصصة للمراجعة تُقدَّم على سبيل الإعارة ويجب إعادتها بعد انتهاء فترة التقييم، مع تكفّل Nothing بكافة تكاليف الشحن ذهابًا وإيابًا.

التقديم والشروط الإضافية

يتعين على المتقدمين تقديم نبذة عن أنفسهم وروابط حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، يوتيوب، X، Threads، تيك توك أو ريديت، لضمان عرض أفضل صورة عن محتواهم.

باب التقديم مفتوح على مدار العام من خلال نموذج عبر الإنترنت، ما يوفر فرصة لهواة التقنية لتجربة أحدث ابتكارات Nothing ومشاركة آرائهم مع جمهور أوسع، والإسهام في تطوير مجتمع مستخدمي Nothing حول العالم.