أسيست بن رمضان.. زيزو يسجل الثاني للأهلي في شباك فاركو
صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور
سيناء مقابل الماء .. مصطفى بكري يكشف أخطر مخطط لإسرائيل في الضغط على مصر
قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع
لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"
قمة يترقبها العالم.. ماذا ينتظر ترامب وبوتين لدى وصولهما إلى ألاسكا ؟
إيقاف مراقب حركة جوية فرنسي عن العمل بعد بث عبارة فلسطين حرة للطيارين الإسرائيليين
هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح
هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه
محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو
بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس
برنامج Nothing Community Review يفتح أبوابه عالميا لعشاق التكنولوجيا

أعلنت شركة Nothing عن توسيع نطاق Nothing Community Review Program ليصبح متاحًا على مستوى العالم، بعد أن كان مقتصرًا سابقًا على المقيمين في الهند. 

يمنح البرنامج المشاركين فرصة للحصول على أحدث منتجات الشركة قبل إطلاقها الرسمي، وإعداد مراجعات تفصيلية لمشاركتها مع مجتمع Nothing وعلى قنواتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

متطلبات المشاركة

يشترط في المتقدمين أن يكونوا شغوفين بعالم التكنولوجيا، ولديهم اهتمام خاص بمنتجات Nothing، مع القدرة على إنتاج مراجعات باستخدام الكتابة أو التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو.

 كما يُلزم المشاركون بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمنتجات قبل إصدارها، بما في ذلك توقيع اتفاقية عدم إفصاح (NDA).

آلية عمل البرنامج

يعمل البرنامج بشكل مستمر، حيث يمكن للشركة دعوة مشاركين مختلفين لمراجعة منتجات مختلفة، ولا يضمن اختيار المشارك مرة واحدة مشاركته في جولات لاحقة. الأجهزة المخصصة للمراجعة تُقدَّم على سبيل الإعارة ويجب إعادتها بعد انتهاء فترة التقييم، مع تكفّل Nothing بكافة تكاليف الشحن ذهابًا وإيابًا.

التقديم والشروط الإضافية

يتعين على المتقدمين تقديم نبذة عن أنفسهم وروابط حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، يوتيوب، X، Threads، تيك توك أو ريديت، لضمان عرض أفضل صورة عن محتواهم.

باب التقديم مفتوح على مدار العام من خلال نموذج عبر الإنترنت، ما يوفر فرصة لهواة التقنية لتجربة أحدث ابتكارات Nothing ومشاركة آرائهم مع جمهور أوسع، والإسهام في تطوير مجتمع مستخدمي Nothing حول العالم.

