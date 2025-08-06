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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Nothing تتصدّر المشهد .. أسرع علامة هواتف ذكية نموًا بالعالم خلال الربع الثاني من 2025

Nothing
Nothing
احمد الشريف

عندما نتحدث عن كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية، فإن الأسماء المعتادة مثل سامسونج وآبل تتبادر إلى الأذهان تلقائيًا بفضل الأرقام المبهرة التي تحققها. 

لكن في مفاجأة لافتة، كشفت تقرير شركة Canalys للربع الثاني من عام 2025 (أبريل، مايو، يونيو) عن اسم غير متوقع تصدر قائمة أسرع العلامات نموًا عالميًا.

إنها ليست سامسونج. وليست آبل  ولا حتى إحدى الشركات الصينية التي تبهر المستخدمين بشواحن بقوة 100 واط أو أكثر. بل هي بكل بساطة: Nothing.

نمو بنسبة 177% لأول مرة في تاريخ الشركة

وفقًا للتقرير، حققت شركة Nothing قفزة هائلة بنسبة 177% على أساس سنوي، حيث سجلت أكثر من مليون شحنة هواتف في ربع واحد للمرة الأولى منذ تأسيسها.

ويبدو أن هذا الإنجاز يعود جزئيًا إلى تركيز الشركة الاستراتيجي على الهند، التي أصبحت سوقًا محوريًا لشركات الهواتف الذكية. وأكد التقرير أن استثمارات Nothing في الهند بدأت تؤتي ثمارها فعليًا.

Nothing Phone (3): جهاز غريب... ومثير للإعجاب

رغم أن هاتف Nothing Phone (3)، الذي تم إطلاقه رسميًا في 1 يوليو 2025، لم يؤثر في نتائج الربع الثاني نظرًا لطرحه بعد انتهائه، إلا أن تأثيره المتوقع في الربعين الثالث والرابع قد يكون كبيرًا، خاصةً بالنظر إلى المواصفات المتقدمة التي يقدمها.

الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 بتقنية تصنيع 4 نانومتر، وهو أقل بدرجة من Snapdragon 8 Gen 3 لكنه يعد ترقية واضحة مقارنةً بـ Snapdragon 8+ Gen 1 المستخدم في الإصدار السابق Phone (2).

ووفقًا لـ Nothing، فإن الهاتف أسرع مرتين من سابقه، كما يتفوق بشكل كبير على النسخة المتوسطة Phone (3a).

كاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة

يمتاز الهاتف بنظام تصوير هو الأقوى في تاريخ الشركة، حيث يحتوي على أربع عدسات كلها بدقة 50 ميجابكسل، تشمل:

عدسة رئيسية بمستشعر كبير 1/1.3 بوصة وفتحة f/1.68

عدسة بيريسكوب مع تقريب بالذكاء الاصطناعي يصل إلى 60x وقدرة تصوير ماكرو من مسافة 10 سم

عدسة بزاوية عريضة

كاميرا أمامية تدعم تصوير فيديو بدقة 4K

هذه الترقية الواضحة تضع الهاتف في مرتبة أقرب إلى الهواتف الرائدة تقنيًا وليس فقط من حيث التصميم الفريد.

شاشة AMOLED مرنة بدقة عالية وسطوع مبهر

الهاتف يأتي بشاشة AMOLED مرنة مقاس 6.67 بوصة بدقة 1.5K وسطوع يصل إلى 4,500 شمعة، وهي من الأعلى في السوق. كما أصبحت الحواف أكثر نحافة، حيث تبلغ الآن 1.87 ملم فقط من جميع الجهات – أي أنحف بنسبة 18% مقارنة بنسخة العام الماضي.

الهاتف غير متوفر في اليابان حاليًا

رغم الانتشار العالمي المتزايد للهاتف، إلا أن Phone (3) لم يُطرح بعد في اليابان. ولكن مؤسس الشركة كارل بي أكد شخصيًا على منصات التواصل أن العمل جارٍ لإطلاق الجهاز في السوق اليابانية "قريبًا جدًا".

مع هذه الإنجازات، يبدو أن Nothing لم تعد "مجرد شركة جديدة" في عالم الهواتف الذكية، بل بدأت فعليًا تُشكل تحديًا حقيقيًا للكبار، وتقدم تجربة مختلفة تدمج بين الجرأة في التصميم والتطور التقني.

Nothing سامسونج آبل

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