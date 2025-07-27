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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتحسينات في الكاميرا والبطارية.. أهم مواصفات هاتف Nothing Phone (3) المقبل

هواتف Nothing
هواتف Nothing
لمياء الياسين

يُعتبر هاتف Nothing (3) من الهواتف الرائدة في سلسلة هواتف Nothing، ويأتي الهاتف بتصميم وبسعر مناسب ويبدأ سعر الإصدار الأساسي بسعة 12/256 جيجابايت من 799 دولارًا أمريكيًا/799 يورو/799 جنيهًا إسترلينيًا/7999 روبية هندية، بينما يصل سعر إصدار 16/512 جيجابايت إلى 899 دولارًا أمريكيًا/899 يورو/899 جنيهًا إسترلينيًا/8999 روبية هندية. 

يُعد هذا تقدمًا كبيرًا مقارنةً بهاتف (2)، مما يضعه في منافسة مباشرة مع العدبيد من هواتف الفئة المتوسطة المتميزة، وبعض الهواتف الرائدة .

مواصفات هاتف Nothing Phone (3) 5G 

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يأتي بواجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus)، وإطار من الألومنيوم؛ بجانب شاشة LED أحادية اللون على الظهر وتعد من الميزات الآخرى في الهاتف هو أنه يعد مقاوم للغبار والماء ويمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

أما عن مواصفات الشاشة فيأتي الهاتف بشاشة  6.67 بوصة OLED، 1B ألوان، 120 هرتز و نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، 460 بكسل لكل بوصة.

ومن المتوقع أيضا أن يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم  SM8735 Snapdragon 8s ونظام تشغيل Android 15، وما يصل إلى 5 ترقيات رئيسية لنظام Android، ولا يوجد نظام تشغيل 3.5.

ميزات هاتف Nothing Phone (3) 5G 
أما عن قدرات الشحن فيصل الهاتف ببطارية 5150 مللي أمبير في الساعة فيما يتعلق بتصميم الهاتف فقد يحافظ هاتف (3) على تصميمه الشفاف ولكنه يُجري عليه بعض التعديلات الجديدة. 

يعد التغيير الأبرز هو إضافة مصابيح Glyph Matrix على الجهة الخلفية، وهي لمسة جديدة على واجهة الإضاءة فقد اختفت مصابيح LED القديمة.

تحت الغطاء، يأتي هاتف Nothing بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، وهو معالج رائد يُحقق توازنًا مثاليًا بين الكفاءة والقوة. يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وبطارية كبيرة بسعة 5150 مللي أمبير/ساعة، وهو ما يُمثل ترقيةً واضحةً عن الطرازات السابقة. كما أن الشحن الجديد بقوة 65 واط يُتيح شحنًا سريعًا.

حصلت الشاشة أيضًا على تحسينات، حيث أصبحت الآن مزودة بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بسطوع يصل إلى 4500 شمعة، بالإضافة إلى حواف أنحف من أي وقت مضى. 

أما بالنسبة للكاميرا، فلم تُوسّع Nothing نطاقها بإضافة كاميرا خلفية ثالثة بدقة 50 ميجابكسل بزاوية تقريب 3x، إلى جانب الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف Nothing 3 الهواتف الرائدة هواتف Nothing شاشة OLED كاميرا خلفية

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