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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما ستختار .. 3 Nothing Phone أم هاتف iQOO 13 ولماذا؟

هاتف ذكي
هاتف ذكي
لمياء الياسين

 أيقونة التصميم أم هاتف رائد، ماذا ستختار؟ فإذا كنت من المشترين الذين يتحيّرون بين شراء هاتف ذكي ذي تصميم مميز وفي المقابل هاتف قوي يُركز على الأداء، خاصةً في سوق تتداخل فيه الميزات بشكل متزايد فيمكنك الاختيار بين هاتف Nothing Phone (3) وهاتف iQOO 13 فكلاهما يأتي بالعديد من المواصفات وبسعر أقل. 


التصميم والملمس

يتميز كلا الهاتفين بميزات رائدة فيأتي هاتف Nothing Phone (3) بتصميم ذي ظهر شفاف بالإضافة إلى إطار من الألومنيوم وفي الوقت نفسه، يوفر هاتف iQOO 13 متانة فائقة بتصنيف IP68/IP69 ومزيج من الزجاج وسبائك الألومنيوم أو الألياف في الخلف، إلا أنه يفتقر إلى التصميم المميز.

جودة الشاشة

يقدم هاتف iQOO 13 تجربة بصرية فائقة بفضل شاشة LTPO AMOLED أكبر حجمًا بقياس 6.82 بوصة، ودقة عرض 1440 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتقنية PWM رائعة بتردد 2592 هرتز لراحة العين. 

كما يقدم هاتف Nothing Phone (3) شاشة OLED ممتازة بمعدل تحديث 120 هرتز، و1 مليار لون، وتقنية HDR10+، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 4500 شمعة.

على الجانب الاخر  يُعد هاتف iQOO 13 الجهاز الأقوى للألعاب وتعدد المهام المكثف بفضل معالج Snapdragon 8 Elite الرائد.

البطارية والشحن

يتميز هاتف iQOO 13 ببطارية ضخمة بسعة 6150 مللي أمبير (عالميًا) أو 6000 مللي أمبير ، ويدعم شحنًا فائق السرعة بقوة 120 واط، حيث يُشحن بالكامل في 30 دقيقة. في المقابل، يوفر هاتف Nothing Phone (3) بطاريات بسعة 5150/5500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 65 واط، وشحن لاسلكي بقوة 15 واط، وشحن لاسلكي عكسي. بينما يتفوق هاتف iQOO من حيث السعة والسرعة، يوفر هاتف Nothing Phone تنوعًا أكبر.

على الجانب الآخر يتميز كلا الهاتفين بإعدادات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، ولكن ضبطها يختلف. يتضمن هاتف iQOO 13 عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

هاتف ذكي هاتف iQOO 13 هاتف Nothing Phone 3 شحن سلكي هاتف IQOO

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