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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يكتسح الجميع.. فيفو تكشف عن هاتف عملاق بمواصفات ومزايا جبارة

هاتف
هاتف
لمياء الياسين

أدرجت فيفو هاتف Y400 على موقعها الإلكتروني ، مؤكدةً قرب إطلاقه الرسمي. 

ويتميز هذا الهاتف، المتوافق مع شبكات الجيل الرابع، بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة.

فيفو Y400

تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا من سوني IMX852 بدقة 50 ميجابكسل (بحجم 1/2.96 بوصة) ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. كما تتميز بإضاءة فيفو الديناميكية، التي تعمل كمؤشر LED للإشعارات.

 يبلغ سمك الهاتف أقل من 8 مم، ويزن 196 أو 198 جرامًا، حسب اللون. يحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، وتقول فيفو إنها تحافظ على 80% على الأقل من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن.


فيفو Y400

يأتي هاتف Y400 بتصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار. وتؤكد شركة Vivo أن الهاتف صمد تحت الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 6 أمتار، وهو ما يتجاوز حدود الاختبارات المعتادة.

سيتوفر الجهاز بلونين: البنفسجي والأخضر و لم يتم تأكيد السعر أو تاريخ الإصدار أو تفاصيل التوفر بعد.
في أخبار أخرى، أكدت شركة فيفو إطلاق هاتفها الجديد Vivo T4R في الهند في 31 يوليو عبر منصة Flipkart. يتميز الجهاز بشاشة AMOLED رباعية الانحناءات بدقة FHD+ بقياس 6.77 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. وسيعمل بمعالج Dimensity 7400 بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت. كما يضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX882 مع مثبت بصري للصورة (OIS)، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكلاهما يدعمان تسجيل فيديو بدقة 4K.

فيفو هاتف Y400 شاشة AMOLED الكاميرا الخلفية شركة Vivo تسجيل فيديو

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