برلمانية أوكرانية: زيارة زيلينسكي لواشنطن تهدف لوقف الحرب الروسية

قالت ماريا إيونوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، المقررة يوم الإثنين المقبل، تهدف بالأساس إلى وقف الحرب الدائرة في بلادها منذ سنوات.

وأكدت «إيونوفا»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا لم تبدأ هذه الحرب، وإنما روسيا هي من شنت العدوان، مشيرة إلى أن القوات الروسية قتلت مدنيين وأطفالًا على مدار السنوات الماضية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول الأول عن استمرار الحرب وعليه أن يوقفها.

تنسيق وثيق بين أوكرانيا والولايات المتحدة

وأضافت أن زيارة زيلينسكي تحمل أهمية دبلوماسية كبرى، إذ تأتي في إطار تنسيق وثيق بين أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على موسكو وإيجاد مسار لتحقيق السلام.

دعم واشنطن وحلفائها لكييف

وشددت على أن دعم واشنطن وحلفائها لكييف لا يقتصر على البعد الأوكراني فقط، وإنما يعكس موقفًا مشتركًا يتعلق بأمن أوروبا بأسرها، لافتةً إلى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز موقع أوكرانيا في أي مفاوضات قادمة، من خلال زيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية، وتشديد العقوبات على روسيا، بما يسهم في تمكين كييف من الدفاع عن أراضيها والتقدم نحو تسوية سلمية عادلة.

