رويترز: الضمانات الأمنية تكفل الدفاع عن أوكرانيا حال تعرضها لهجوم

أفادت وكالة رويترز استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وزعماء دول أوروبية ناقشوا مؤخرًا ضمانات أمنية لأوكرانيا، تهدف إلى حمايتها في حال تعرضها لأي هجوم خارجي، في إطار تعاون أمني خارج نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ضمانات أمنية دون عضوية في الناتو

ووفقًا للمصادر، تهدف هذه الضمانات الأمنية إلى توفير دعم عسكري واستراتيجي لأوكرانيا، دون أن تشترط انضمامها إلى حلف الناتو، وهو ما يفتح المجال لتعاون أمني مرن يضمن مساعدة دفاعية فورية في حالة تهديدات أو هجمات على الأراضي الأوكرانية.

مناقشات جادة حول مستقبل أوكرانيا الأمني

وأكدت المصادر أن المناقشات بين ترامب والقادة الأوروبيين كانت جدية ومركزة على إيجاد حل مستدام يضمن استقرار أوكرانيا وسط التوترات المتصاعدة مع روسيا، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن الأوروبي بشكل عام.