قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجارديان: مقاهي نيويورك تدفع ثمن رسوم ترامب على البرازيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة وصلت إلى 50% على واردات القهوة من البرازيل، حذرت مقاهٍ في نيويورك من ارتفاع وشيك في أسعار القهوة، وسط ضغوط متزايدة على قطاع يعتمد أساسًا على هوامش ربح ضئيلة.

وفي مانهاتن، قال أنتوني جاريج، الشريك الإداري في مقهى "ستون ستريت كافيه" لصحيفة الجارديان البريطانية، إن هذه الرسوم قد تهدد بقاء أعماله: "تكاليف التشغيل في نيويورك مرتفعة للغاية أساسًا، ومع هذه الرسوم ستصبح الأسعار أكثر جنونًا. إذا لم يعد الناس قادرين على شراء قهوتنا، فسنفقد مصدر رزقنا".

القهوة الخضراء التي يستوردها المقهى من أكثر من 35 دولة – بينها البرازيل، فيتنام وكولومبيا – باتت تواجه زيادات كبيرة في الأسعار، حيث تنتقل كلفة الرسوم مباشرة من المورد إلى المستهلك.

تأثير مباشر على المستهلك الأمريكي

وتشير بيانات رسمية إلى أن أسعار القهوة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 14.5% خلال العام المنتهي في يوليو. وبدأ بعض الزبائن يتخلون عن عاداتهم اليومية. هيلينا سيوم (29 عامًا) عادت لإعداد قهوتها في المنزل: "كوب الصباح أصبح عبئًا… لم يعد شيئًا عاديًا بل حسابًا مرهقًا".

أما آلي لونجو (28 عامًا) فتقول إن زيارة المقهى التي كانت متنفسها اليومي أصبحت محصورة في عطلة نهاية الأسبوع: "رسوم ترامب تضر بأسلوب حياتنا، حتى في أبسط تفاصيلها مثل شراء كوب قهوة".

خسائر للبرازيل… وفرص لمنافسين

البرازيل، أكبر منتج ومصدر للقهوة في العالم، تواجه ضربة قوية. جمعية القهوة البرازيلية اعتبرت أن الرسوم الأمريكية تمثل "عيبًا تنافسيًا واضحًا"، محذرة من انعكاساتها على المستهلك الأمريكي.

في المقابل، يرى مزارعون في كولومبيا – ثالث أكبر مصدر للقهوة عالميًا – أن الرسوم قد تمنحهم ميزة مؤقتة أمام البرازيل، خاصة أن الرسوم المفروضة على صادراتهم لم تتجاوز 10%.

أما في فيتنام، ثاني أكبر منتج للقهوة، فأكد المصدرون أن الرسوم الأمريكية (20%) ستزيد الضغوط، لكنهم يراهنون على أسواق بديلة مثل الصين حيث يتصاعد الطلب بسرعة كبيرة.

وفي ظل غياب بدائل محلية لإنتاج القهوة في الولايات المتحدة، تبقى النتيجة شبه محسومة: المستهلك الأمريكي هو من سيتحمل الكلفة النهائية.

القهوة ترامب نيويورك الجارديان البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجمباز

انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز بنادي المقاولون

إمام عاشور

إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي الاثنين المقبل

محمد علي بن رمضان

الأهلي: إصابة بن رمضان خفيفة وجاهز لمواجهة المحلة

بالصور

ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد