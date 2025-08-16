قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية إحياء ليلة المولد النبوي الشريف .. بما ينصح العلماء ؟
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة من هولندا | صور
وفاة طبيب أثناء أداء عمله فى وحدة صحية بقنا
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة أوروبيون في بيان مشترك: بوتين يريد تقسيم أوروبا واضعاف وحدة الغرب

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
محمد على

قال قادة أوروبيون في بيان مشترك إنهم مستعدون للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعم أوروبي.

وقال  وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: كرّر الرئيس الروسي بوتين حججًا معروفة، مثل التركيز على ما يُسمى "الأسباب الجذرية" للحرب، وهو ما يُمثّل ذريعةً للتبرير الروسي للحرب غير الشرعية على أوكرانيا. رأينا واضح: من الضروري مواصلة الضغط على روسيا، بل وزيادته، لإيصال رسالة واضحة لها بأنها ستدفع الثمن.

وأضاف : يجب أن ننصت لرغبات أوكرانيا واحتياجاتها. نعلم أن الرئيس بوتين يريد تقسيم أوروبا والولايات المتحدة.  علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك أنا متفائل بإمكانية تحقيق ذلك، ولكن يجب أن نوضح أن هذا دافع واضح للرئيس بوتين".

وقالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوخوفا : لم يُحقق اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا أي تقدم جوهري نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أكد أن بوتين لا يسعى إلى السلام، بل إلى فرصة لإضعاف وحدة الغرب ونشر دعايته. إنه يسعى إلى إطالة أمد الصراع لتحقيق أقصى أهدافه في التوسع الروسي، بغض النظر عن الخسائر البشرية والدمار الذي لحق بالمدن الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو: العالم أكثر أمانًا ما دام الحوار الأمريكي الروسي قائمًا على أعلى المستويات. يُحسب للرئيسين نجاحهما في عقد هذه القمة. واليوم، يُؤكد مجددًا أن الحرب في أوكرانيا لن تُحسم في ساحة المعركة، بل على طاولة المفاوضات. لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال المفاوضات والحوار والحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة.

تابع "لقد وقفت المجر إلى جانب هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ونصف، على عكس بروكسل والسياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب".

الأخبار العاجلة قادة أوروبيون اجتماع ترامب وبوتين ألاسكا الولايات المتحدة الأمريكية روسيا أوروبا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: تصاعد استهداف المدنيين في غزة والقصف يمتد إلى خيام النازحين

صورة أرشيفية

الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته على جنوب لبنان.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

الاحتلال يوسع عملياته في قطاع غزة .. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد المشهد

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد