زيلينسكي: القضايا المتعلقة بالأرض لا يمكن حلها إلا مع أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن القضايا المتعلقة بالأراضي الأوكرانية لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات مع أوكرانيا نفسها، مشددًا على أنه لن يتم التنازل عن السيادة الأوكرانية في أي مفاوضات مستقبلية.

اتصال هاتفي مع زعماء أوروبيين بعد محادثات مع ترامب

وفي تطور آخر، كشف زيلينسكي عن اتصال هاتفي أجراه مع عدد من الزعماء الأوروبيين، بعد محادثات مثمرة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تم مناقشة الاستراتيجيات المشتركة لحل النزاع القائم في أوكرانيا، إلى جانب السبل الممكنة لدعم البلاد في مواجهة الغزو الروسي.

تركيز على دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية

وأعرب عن تقديره للمواقف الأوروبية الداعمة، مؤكداً أن التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الغربية سيظل ركيزة أساسية لمواصلة الدفاع عن الأراضي الأوكرانية والحد من التهديدات المستمرة.