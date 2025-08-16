برلماني: تفاعل الداخلية مع بلاغات المواطنين نموذج يحتذى في حسن استغلال التكنولوجيا

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بجهود وزارة الداخلية في مواكبة التطور التكنولوجي وسرعة التفاعل مع بلاغات المواطنين لضبط الخارجين عن القانون.

وقال "زين الدين" في تصريحات صحفية له اليوم، إن تلك التحركات تستحق توجيه الشكر والإشادة برجال وزارة الداخلية، للجهود المتميزة التي تبذلها أجهزة الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الوطن.

وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت تفاعلا واهتماما كبيرا من أجهزة الأمن، تجاه البلاغات والشكاوى التي يتم تداولها من المواطنين، لاسيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعزز الثقة في أجهزة الأمن، وحرصها على تحقيق الردع العام لجميع المخالفين.

وقال إن هذه الاستجابة الفورية، نالت ارتياحا لدى جميع المواطنين، خصوصا وأنها تعكس وعياً عميقاً بأهمية مواكبة التطور التكنولوجي واستخدامه كأداة فعالة لتعزيز التواصل بين أجهزة الأمن والمواطنين.

وأكد النائب، أن هذا النهج الاحترافي لا يسهم فقط في حل المشكلات الأمنية بشكل سريع، بل يعزز أيضاً الثقة بين المواطن والجهات الأمنية.

وقال زين الدين: كما لا يمكن أن نغفل الدور الحيوي والملموس الذي تقوم به وزارة الداخلية في ضبط الجرائم المتنوعة، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية.

ولفت إلى أن هذه النجاحات المتتالية في مكافحة الجريمة، التي تتم بفضل التخطيط المحكم والاستخدام الذكي للتكنولوجيا، تؤكد أننا نمتلك جهازاً أمنياً عصرياً وقادراً على مواجهة التحديات بكفاءة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الإنجازات نموذجا يحتذى به في كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا الأمن العام، وتأكيدا على أن الشرطة في خدمة الشعب، وأن أمن المواطن وسلامته هي الأولوية القصوى.