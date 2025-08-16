طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام "صانع محتوى" بإحتجاز أحد الأشخاص داخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب والسب.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن ضبط القائمة على نشر المقاطع “صانعة محتوى”،وبمواجهتها أقرت بنشرها المقاطع المشار إليها على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى نكاية فى طليقها (صانع محتوى – له معلومات جنائية – مُقيم بالقاهرة – مُرتكب واقعة التعدى) لخلافات بينهما وأنها تحصلت عليها من هاتفه دون علمه.

أمكن ضبط (طليق المذكورة) ،وكذا القائم بتصوير مقاطع الفيديو (له معلومات جنائية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023 ، حيث قاما بإصطحاب المجنى عليه (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) عنوةً من محل إقامته إلى شقة خاصة بأحدهما تحت الإنشاء بمدينة السويس آنذاك ، لوجود خلافات بين المجنى عليه والقائم على تصوير المقاطع.. وبمواجهة المجنى عليه نفى تقدمه ببلاغ فى هذا الشأن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.