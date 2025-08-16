قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام "صانع محتوى" بإحتجاز أحد الأشخاص داخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب والسب.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن ضبط القائمة على نشر المقاطع “صانعة محتوى”،وبمواجهتها أقرت بنشرها المقاطع المشار إليها على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى نكاية فى طليقها (صانع محتوى – له معلومات جنائية – مُقيم بالقاهرة – مُرتكب واقعة التعدى) لخلافات بينهما وأنها تحصلت عليها من هاتفه دون علمه.

أمكن ضبط (طليق المذكورة) ،وكذا القائم بتصوير مقاطع الفيديو (له معلومات جنائية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023 ، حيث قاما بإصطحاب المجنى عليه (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) عنوةً من محل إقامته إلى شقة خاصة بأحدهما تحت الإنشاء بمدينة السويس آنذاك ، لوجود خلافات بين المجنى عليه والقائم على تصوير المقاطع.. وبمواجهة المجنى عليه نفى تقدمه ببلاغ فى هذا الشأن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ملابسات مواقع التواصل الإجتماعى وزارة الداخلية

ازهر الشرقية
رضوى الشربيني
مصنع نورمال
أمينة خليل
ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

