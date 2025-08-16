إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة

بدأت الإدارة العامة للمرور بالجيزة فى وضع خدمات من أجل مواجهة الكثافات والازحامات تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر"، والذي سيترتب عليه إغلاق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام فقط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17أغسطس وحتى صباح يوم الثلاثاء، واعتباراً من يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس وحتى صباح يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

وأعلنت عن المسارات البديلة وهي:

- البديل الأول حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً اتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

-البديل الثاني الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3aPtbnW



الاستعلام عن المُخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.

- اختر أيقونة الاستعلامات.

- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.