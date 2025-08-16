وفاة مراقب امتحانات بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية عامة بقنا

توفى مراقب امتحانات بأزمة قلبية تعرض لها خلال مشاركته في أعمال مراقبة الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بوفاة مراقب امتحانات داخل لجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة قنا، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتبين أن المدرس المتوفى، مدرس بإحدى مدارس مركز نجع حمادى، ومقيم بنفس المركز، وتوفى داخل اللجنة عقب تعرضه لأزمة قلبية أنهت حياته في الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثة المدرس المتوفى إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.