الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مقاطع خادشة للحياء.. مديحة من ست بيت إلى بلوجر لفرفشة الزباين

البلوجر مديحة
البلوجر مديحة
كتب محمد عبدالله :

بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر مديحة لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة 

الأجهزة الأمنية 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

تحريات الأجهزة الأمنية 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

ضبط البلوجر مديحة 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول و"بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى".

اعترافات البلوجر مديحة

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
 

البلوجر مديحة مقاطع فيديوهات خادشة إحالة بلوجر مديحة

