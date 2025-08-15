الداخلية تضبط المتهمين المتسببين في مشاجرة المطرية | فيديو

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بدون إصابات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة المطرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص ونجليه، بحوزتهم "2 سلاح أبيض") طرف ثان : (شخصان) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب إعتراض الطرف الثانى على جلوس أحد أفراد الطرف الأول أمام مدخل العقار الخاص به تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



